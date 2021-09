Foragido, caminhoneiro Zé Trovão incita bloqueio total de vias

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, decretou a prisão do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes na sexta (3). FOTO: Reprodução

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (8) em que pede fechamento total de vias no país a partir desta quinta (9). Ele foi um dos organizadores das manifestações do 7 de Setembro.

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, decretou a prisão do caminhoneiro na sexta (3), mas ele não foi encontrado até o momento. Ele é acusado de promover a incitação de atos violentos contra o Congresso Nacional e o STF.

“A partir de 6h da manhã do 9 de setembro, todas as bases brasileiras, fechem tudo, não passa mais nada, somente ambulância, oxigênio e remédio. Acabou. Não passa carro pequeno, não passa mais nada. Estão brincando com a democracia”, diz Zé Trovão no vídeo.

Ele pede o impeachment de ministros do STF. “Precisamos resolver o problema do Brasil agora, nesta semana. Chegou a hora de mudarmos tudo de uma vez”, continua. O caminhoneiro ainda pede que seus seguidores “tranquem tudo”.

O número de pontos de concentração de caminhoneiros nas estradas federais nesta quarta (8), que estava em oito estados às 17h30, subiu para 14 estados às 20h, de acordo com o novo boletim do Ministério da Infraestrutura divulgado às 20h30 com base em informações da Polícia Rodoviária Federal. (FOLHAPRESS)