Foguete de Elon Musk cai no Paraná

Um morador da cidade de São Mateus do Sul, no Paraná, encontrou em sua propriedade, nesta quarta-feira (16), um pedaço de um foguete pertencente à SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk.

O objeto metálico foi analisado pela equipe de astrônomos da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), que acredita se tratar uma parte do foguete Falcon 9, cuja reentrada na atmosfera da Terra foi vista no último dia 8 de março. A queima do detrito provocou uma grande bola de fogo, observada por moradores do Sul do Brasil.

Graças à liga de nióbio e titânio, o fogo não consumiu o pedaço do foguete, lançado em 19 de dezembro na Flórida (EUA). Ele conta com 4 metros e comprimento e 6 metros de diâmetro e aparece no vídeo abaixo, divulgado pelo site local RDX. Quem o encontrou foi o agricultor João Ricardo. Veja:

Em seu site, a Bramon disse que “São Mateus do Sul fica praticamente abaixo da trajetória da reentrada (do foguete) observada na semana anterior. Em uma análise detalhada das imagens, foram encontradas algumas semelhanças entre o objeto encontrado pelo Sr. João e a tubeira do motor Merlin 1D utilizado no segundo estágio do foguete Falcon 9 da SpaceX”.

João Ricardo afirmou que não tocou no objeto e que está esperando as análises das autoridades. Caso se confirme que o foguete é da SpaceX, a empresa deve recolhê-lo e cobrir eventuais prejuízos que possa ter causado. Devido a tratados de acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, o agricultor não pode ficar com o detrito espacial.

