Fogo no Parquinho! Clima esquenta entre Anitta e Ludmilla

Quem pensa que Dia dos Namorados deixou o Instagram só recheado de amor e declarações fofas está enganado. Ludmilla ficou pistola e não gostou nada de ter sido citada no programa de Anitta em tom de deboche. A coluna explica: ontem, durante o ‘Anitta Dentro da Casinha’, no Multishow, Anitta aproveitou a véspera do Dia dos Namorados para relembrar seus antigos affairs e debochar dos comentários de seus haters sobre cada vez que um de seus ‘lances’ vinham à tona.

Quando comentou sobre sua bailarina Ohana Lefundes, com quem a própria Anitta já confessou ter ‘ficado’ algumas vezes, Anitta disse o seguinte: “Ohana? Ih, não precisa mijar em pé, não. Lógico que ela foi dar em cima de mulher, né? Pegou a bailarina, deve ter sido pra imitar a Ludmilla”, relembrou a cantora sobre alguns dos comentários que viu nas redes sociais quando a notícia de seu envolvimento com Ohana veio a público.

Ao tomar conhecimento de que havia sido citada no programa de sua ex-amiga e atual rival, Ludmilla soltou o verbo. “Pra vocês, que tão me chamando de maluca, achando que eu tô surtando à toa… gente, tem coisas acontecendo há muito tempo e eu tô entalada há muito tempo. Aí agora os outros vão ficar dando de maluco na internet como se nada tivesse acontecido?”, disse a cantora, momentos antes de mostrar o áudio de uma discussão que ela teve com Anitta.

Ludmilla expõe áudios de briga com Anitta e fala da Poderosa sobre ter ajudado sua música a tocar no desfile de Rihanna. Fogo no parquinho! pic.twitter.com/kS4wQrVDSb — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 12, 2020

“Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, você falava alguma coisa, que era extrema mentira e eu nunca te contrariava. E eu dizia: ‘ah, é isso aí mesmo’. Porque eu sei que esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso. E eu não queria confusão, não queria mais briga, não queria mais tumulto, porque eu sei do meu valor”, dizia Ludmilla no áudio.

Por fim, a mulher de Brunna Gonçalves encerrou dizendo que o áudio compartilhado com os fãs eram “apenas uma pontinho do iceberg. “Só pra vocês verem que eu não sou maluca, tá? Por isso que eu não quero ninguém citando meu nome”, disse Lud, antes de finalizar seu desabafo com um pedido para Anitta. “Não me coloca mais nas tuas palhaçadas que eu já tô cansada de você faz tempo. Chega de aguentar calada.”

*Reportagem: Fábia Oliveira/O DIA