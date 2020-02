Fogo destrói ônibus na Zona Leste

Um ônibus do transporte coletivo de Manaus pegou fogo, na tarde de sábado (1º), na rua Hibisco, no Nova Vitória, zona Leste. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas, conforme mostra um vídeo.

O ônibus pertencia à empresa Global Green. As pessoas que estavam no interior do coletivo saíram se afastaram para uma área segura. Ninguém ficou ferido.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para fazer a sinalização no local, já que alguns motoristas de carros de passeio chegaram a passar perto do ônibus.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a contenção das chamas.

fonte: PMS