Flordelis autografa bíblias de detentas em presídio

Na noite da última sexta-feira (13), a ex-deputada Flordelis ficou na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio, e aproveitou para distribuir autógrafos para as detentas em folhas de bíblias.

A pastora é acusada de participar do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, e teve o mandato como deputada cassado na última quarta-feira.

No início da tarde deste sábado, Flordelis passou por uma audiência de custódia, na qual um juiz avaliou se houve alguma irregularidade no cumprimento do mandado de sua prisão preventiva. Durante a sessão, a ex-deputada esteve acompanhada de sua advogada, Janira Rocha. Com a confirmação da prisão, Flordelis será encaminhada para o complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu.