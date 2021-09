Flordelis aparece abatida e sem peruca em foto de fichamento na cadeia

A ex-deputada é acusada de ser a mandante da morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, em 2019. IMAGEM: Reprodução

A foto da ex-deputada federal cassada Flordelis dos Santos de Souza sendo fichada na cadeia viralizou nas redes sociais. O registro foi feito no último dia 13, quando ela foi presa preventivamente. A ex-deputada é acusada de ser a mandante da morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, em 2019.

Na imagem, Flordelis está com uma camisa branca e sem peruca. Ao fundo, é possível ver a parede usada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) para fichar os detentos.

Além dela, outras nove pessoas suspeitas de envolvimento na morte do pastor estão presas. Floredelis teve o pedido de prisão preventiva decretado pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, dias após a parlamentar ter seu mandado cassado pela Câmara dos Deputados.

Pouco antes de ser presa, Flordelis publicou um vídeo nas redes sociais reafirmando inocência e pedindo orações. (IstoÉ)