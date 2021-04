Flávio Antony é homenageado com Medalha Ruy Araújo na Aleam

O advogado Flávio Cordeiro Antony Filho foi distinguido, em concorrida Sessão Especial, nesta quinta-feira (29), com a Medalha Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), contemplando proposta do deputado estadual Belarmino Lins (PP). O deputado Adjuto Afonso (PDT) presidiu o evento.

Em discurso presencial da tribuna da Aleam, Belarmino destacou a grande folha de serviços prestados pelo advogado ao Amazonas. “Sem dúvida, o Dr Flávio Cordeiro é um protagonista da história social do nosso Estado, razão pela qual é homenageado com uma das mais altas honrarias do Poder Legislativo Estadual, trata-se de um homem de imenso saber jurídico, com uma grande folha de serviços prestados ao Amazonas”, ressaltou o parlamentar, completando: “Muito maior que o seu currículo profissional é o amor deste homem lutando, com muito humanismo, por um Amazonas socialmente melhor e mais próspero”.

Em nome do plenário da Casa Legislativa, o deputado Serafim Corrêa (PSB), de forma virtual, também exaltou a figura humana e as ações sociais de Flávio Cordeiro: “Cumprimentei o deputado Belarmino assim que tomei conhecimento de sua intenção de homenagear o Dr Flávio, ele é muito merecedor da distinção que recebe”, discursou.

Representando o governador Wilson Lima, a deputada Alessandra Campêlo leu uma crônica de exaltação à amizade com que distinguiu Flávio Cordeiro. Grato aos elogios, Flávio destacou seus valores familiares como fatores de positiva influência sobre suas ações profissionais, valores que ele resumiu em uma frase do célebre líder negro Martin Luther King: “A injustiça em lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar”. E finalizou:

“Meus pais me ensinaram a ser amigo e justo, e nunca houve lugar para a covardia dentro de mim”.

Além de Belarmino Lins, Adjuto Afonso e Serafim Corrêa, vários outros parlamentares, dentre os quais Tony Medeiros, João Luiz e Saullo Vianna, prestigiaram o concorrido evento. A deputada licenciada Alessandra Campêlo, titular da SEAS, representou o governador do Estado Wilson Miranda Lima.

A Sessão Especial também contou com as participações, presenciais e virtuais, de representantes das mais diversas instituições como o procurador geral de Manaus, advogado Marco Aurélio Chói, representando a Prefeitura de Manaus, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Wellington Araújo, e o defensor público geral Ricardo Paiva, além de representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM) e do Instituto dos Advogados Brasileiros no Amazonas (IAB-AM).

Flávio Cordeiro Antony Filho é Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Amazonas, onde presta assistência técnica direta ao Governador no relacionamento com autoridades e órgãos.

Mestrando em Direito pela Universidade de Lisboa, Flávio Antony Filho presidiu a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) antes de assumir o atual posto no primeiro escalão governamental.

Foi Presidente da Comissão de Licitação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis). Também atuou como Conselheiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Agemam).

Flávio Antony também foi chefe do Departamento Jurídico da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus.