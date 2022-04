Flamengo e Univesidad Católica do Chile se enfrentam na Libertadores

Líder do Grupo H com 6 pontos e 100% de aproveitamento nos dois jogos que fez pela fase de grupos da Libertadores, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (28) para encarar a Universidad Católica, no Chile. O jogo no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, começa às 19h (de Brasília).

Com 3 pontos, a equipe chilena pode embolar o grupo em caso de vitória. Hoje, a segunda posição é do Talleres, da Argentina, que já jogou pela terceira rodada e venceu o lanterna Sporting Cristal, do Peru. Como tem 4 gols de saldo, o Fla só perde a liderança se sofrer uma goleada.

Para o duelo, o técnico Paulo Sousa mais uma vez terá desfalques no setor de defesa. Sem Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Fabrício Bruno, que se recuperam de lesão, o comandante também não poderá contar com David Luiz. O defensor foi liberado para resolver problemas pessoais e não viajou com a delegação.

Em busca de um feito inédito, que é vencer a Católica no Chile (leia abaixo), o Mengão terá o retorno de Bruno Henrique, que foi relacionado depois de perder três jogos do Brasileirão por causa de uma lesão na coxa direita.

Ele deve começar jogando ao lado de Gabigol, que foi poupado no primeiro tempo da derrota para o Athletico-PR, pelo torneio nacional.

As baixas no Mengão, no entanto, não se concentram apenas na defesa. Paulo Sousa mais uma vez não poderá contar com o atacante Vitinho e os laterais Matheuzinho e Ayrton Lucas, que estão sob supervisão do departamento médico.

O adversário

Apesar de a equipe rubro-negra ter vindo de uma derrota no Brasileirão, a situação da Católica é ainda mais delicada. Em 14 partidas disputadas neste ano, o adversário do Fla nesta quinta só conseguiu cinco vitórias – foram ainda um empate e oito derrotas. A equipe chilena marcou 15 gols nesta temporada e sofreu 21.

Nas últimas partidas, perdeu para o Talleres na Libertadores e para o La Serena e Hauchipato no Campeonato Chileno. Apesar disso, a vitória contra o Sporting Cristal (Peru) na segunda rodada da Libertadores faz com que o time tenha chance de classificação para as oitavas de final.

Retrospecto

O Flamengo não tem um bom retrospecto jogando contra a Católica no Estádio San Carlos de Apoquindo. Nas três oportunidades em que enfrentou os chilenos em casa, o Mengão perdeu, desde o primeiro confronto, em 2002:

Universidad Católica 2 x 1 Flamengo – Libertadores 2002

Universidad Católica 2 x 0 Flamengo – Libertadores 2010

Universidad Católica 1 x 0 Flamengo – Libertadores 2017

FICHA TÉCNICA

Universidad Católica X Flamengo

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (Chile)

Data e hora: quinta-feira (28/4), às 19h (de Brasília)

Árbitro: José Argote (Venezuela)

Auxiliares: Carlos Lopes e Túlio Moreno (ambos Venezuela)

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Perez; Fuenzalida, Ampuero, Paz e Parot; Juan Leivaz, Nuñez e Gutierrez; Valencia, Tapia e Zampedri. Técnico: Cristian Paulucci.

FLAMENGO: Santos; Isla, Pablo, Arão e Filipe Luís; Andreas Pereira (Thiago Maia), João Gomes, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique (Lázaro) e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

