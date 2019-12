Flamengo e Al Hilal se enfrentam hoje no Mundial de Clubes

“اليوم لديه هدف من غابيغول”, diz a famosa plaquinha da torcida rubro-negra adaptada para a versão árabe. “Hoje tem gol do Gabigol” também na estreia do Flamengo no Mundial de Clubes? Campeão da Libertadores, o time do atacante artilheiro, de Bruno Henrique, Arrascaeta, Jorge Jesus e companhia agora vai em busca do mundo. E o primeiro passo é nesta terça-feira, na semifinal contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 13h30 (de Manaus), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

Em jogo único, quem vencer por qualquer resultado avança. Empate leva para a prorrogação, e se permanecer a igualdade no placar após 120 minutos a decisão será nos pênaltis. Quem passar se classifica para a final e vai esperar pelo ganhador do duelo entre Liverpool, da Inglaterra, e Monterrey, do México, que se enfrentam na quarta-feira no mesmo estádio, também às 13h30 (de Manaus).

Coincidência do destino, o Al Hilal foi justamente o último clube de Jorge Jesus antes de todo o sucesso do técnico português à frente do Flamengo no Brasil. Pela equipe saudita, foram sete meses de trabalho e o título da Supercopa Saudita. Tricampeão da Champions League asiática (1992-2000-2019), o time conseguiu a façanha de ser o primeiro do Oriente Médio a levantar a taça desde 2011.

Esta é a penúltima edição do Mundial de Clubes no atual formato, que reúne os sete campeões de cada continente em um torneio de tiro curto. Em 2020, a competição volta a se repetir também no Catar, mas a partir de 2021 passará a ter um novo regulamento, com 24 clubes e critérios de classificação ainda não definidos pelas confederações. A edição de estreia será na China.

