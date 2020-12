Fisioterapia da FHAJ é referência na região Norte do país

A Fisioterapia da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), oferece o serviço de atenção e cuidado a todos os seus pacientes regulados das unidades de Internação, UTI adulto, neurologia, cardiologia, ortopedia adulto, pediatria e hidroterapia.

O setor atende às necessidades dos pacientes internados que precisam de cuidados respiratórios e motores. Realizando em média 4.526 procedimentos por mês, fazendo do atendimento de fisioterapia da FHAJ uma referência na Região Norte.

Com atendimento disponível nos horários matutino e vespertino, as principais patologias atendidas são: pós Acidente Vascular Cerebral (AVC), Doença de Parkinson, Traumatismo Raquimedular (TRM), Traumatismo Cranioencefálico (TCE), Esclerose Múltipla, Síndrome Guillain-Barré, Paralisia Facial Periférica (PFP), entre outras.

Conta também com o serviço de hidroterapia, que abrange principalmente pacientes com patologias ortopédicas e reumatologias como: lombociatalgia, gonartrose e fibromialgia.

Normalmente pacientes que já realizaram diversas terapias sem muito sucesso, com a hidroterapia apresentam melhora dos sintomas (alívio da dor, relaxamento muscular) e fortalecimento da musculatura envolvida. Além dos benefícios da propriedade da água a piscina é aquecida, promovendo relaxamento muscular e uma excelente aceitação.

Os pacientes da FHAJ, podem contar com a Fisioterapia Neurofuncional – que é a especialidade da Fisioterapia que atua de forma preventiva, curativa, adaptativa ou paliativa nas sequelas resultantes de danos ao Sistema Nervoso, abrangendo tanto o Sistema Nervoso Central como o Periférico.

A FHAJ através de Termo de Cooperação Técnica – também disponibiliza o ambulatório de fisioterapia para a realização de estágio de alunos do último período de fisioterapia, que em períodos matutino e vespertino com orientação e supervisão permanentes, realizam atividades educacionais e assistenciais no serviço.

*Com informações da assessoria