Fiscalização para geração de empregos na Engenharia, Agronomia e Geociências

Um dos pilares para a retomada do desenvolvimento após o fim da pandemia terá o trabalho da Engenharia, da Agronomia e das Geociências. Esta, pelo menos, é a avaliação do candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), engenheiro Afonso Lins. No plano de trabalho dele, um das maneiras de ajudar os profissionais destas áreas para não ficarem desamparados é um forte investimento na principal atividade-fim do Crea-AM, a fiscalização.

“S há uma obra irregular, o dono é obrigado a contratar um profissional registrado e habilitado, gerando mais empregos. Entendo que o desemprego já era um dos principais desafios do Conselho para com o profissional antes da pandemia, imagina agora. Não tenho a pretensão de falar que vou acabar com o desemprego ou que a fiscalização vai resolver todos os problemas. Mas entendo que ela ameniza sim”, afirmou Afonso.

Uma outra possibilidade é o “Mais Oportunidades”, implantado na gestão de Afonso Lins e disponivel no site do Crea. O profissional pode deixar seu currículo e as empresas, as suas vagas. Assim, há uma aproximação entre as duas frentes.

Além disso, também é possível o profissional montar sua própria empresa com o financiamento que a Caixa de Assistência do Profissional – Mútua disponibiliza. “Com diversas linhas de financiamento apenas para profissionais do Crea, ela pode ajudar aquele profissional que precisa montar o seu escritório e ele próprio criar o seu emprego”, relata Afonso.

Para Afonso Lins, a situação não é a melhor, mas acredita que se a classe da engenharia, agronomia e geociências se unirem mais ainda nesse momento, os impactos serão reduzidos. “Enfim, a situação está longe da ideal, mas avançamos muito em apenas dois anos. Tenho certeza que se a classe se unir ainda mais, poderemos construir um futuro promissor na engenharia, agronomia e geociências após esse período”, finalizou Afonso.