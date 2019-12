Fiscalização ambiental retira mais um foco de invasão no Santa Etelvina

A fiscalização ambiental da Prefeitura de Manaus realizou a retirada de mais um foco de invasão, em estágio inicial, desta vez, localizado no bairro Santa Etelvina, zona Norte. Com esse, sobe para 73 o número de focos combatidos este ano pelos fiscais da Secretaria Muncipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), juntamente com os órgãos que integram o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas (Gipiap).

No local, foram demolidas nove armações de barracos e piquetes na Área de Preservação Permanente (APP) de um afluente do igarapé da Ponte da Bolívia, nas proximidades da rua 4 de Julho.

Segundo o diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Gonçalves, a ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio do Distrito de Obras do Santa Etelvina.

“Fomos informados acerca do foco e solicitamos o apoio dos órgãos para fazer a retirada das armações e gabaritos de fundação de edificações que já estavam sendo instalados na área”, afirmou Eneas. A área continuará sendo monitorada.