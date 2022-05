Fiocruz realiza formação a agentes de prevenção a IST/HIV/Aids da Marinha

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) realizará de amanhã (18) até sexta-feira (20), um curso de formação de agentes multiplicadores em prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), voltado para profissionais de saúde da Marinha do Brasil.

O curso terá carga-horária de 21 horas e será ministrado pela médica sanitarista Adele Schwartz Benzaken, diretora da Fiocruz Amazônia, o dermatologista José Carlos Gomes Sardinha e as enfermeiras Ana Cláudia Camilo e Andréia Mônica Beber. As aulas acontecerão nos turnos da manhã e tarde, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Fiocruz Amazônia. O curso será dividido em duas turmas e terá no total 40 participantes, entre médicos, nutricionista, cirurgiões dentistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuam nos atendimentos às comunidades ribeirinhas da Amazônia Legal, nas unidades fluviais de saúde do 9º Distrito Naval. Cada turma terá 20 militares e a segunda formação acontecerá em agosto.

De acordo com Adele Benzaken, o curso apresentará aos alunos aspectos importantes a serem trabalhados na prevenção às IST e nos protocolos de abordagem aos pacientes. Entre os temas a serem tratados estão a importância das IST no contexto brasileiro e global, aspectos clínicos das IST, características epidemiológicas, cadeia de transmissão, notificação compulsória, o contexto da prevenção combinada e uso de preservativos masculino e feminino, orientações sobre como abordar o tema no local de trabalho frente a casos de IST, além de dinâmicas como a da mandala da prevenção e a do barbante e dramatização, como instrumentos de aprendizado.

A iniciativa atende a uma demanda do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil ao ILMD/Fiocruz Amazônia. As expedições de assistência à saúde da Marinha chegam a durar cerca de um mês, com uma média de 800 a 1.000 atendimentos. A vice-coordenadora do Laboratório Território, Ambiente, Saúde e Sustentabilidade (LTASS), da Fiocruz Amazônia, Rita Bacuri, coordena o evento.

Com informações da assessoria do ILMD / Fiocruz Amazônia