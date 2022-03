Fiocruz oferece vagas para estágios com inscrições até o próximo dia 30/3

Estão abertas até o próximo dia 30/3, as inscrições ao processo de seleção para o Programa de Estágio Curricular da Fundação Oswaldo Cruz, com um total de quatro vagas oferecidas pelo Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). As vagas são para estudantes de nível superior (a partir do 6º período) dos cursos de Administração (2 vagas), Engenharia de Produção (1), Ciências da Computação (1). As inscrições devem ser feitas na página www.universidadepatativa.com.br. A carga horária é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, nos turnos da manhã e tarde. O valor da remuneração é de R$ 1.125,69. As bolsas são acrescidas de uma diária de auxílio-transporte no valor de dez reais.

O processo seletivo conta com três etapas: análise de pré-requisitos, análise curricular e documental, entrevista e prova. Os estudantes aprovados dentro do número de vagas serão convocados pelo agente integrado para procedimentos admissionais. O estágio só inicia após o envio da documentação completa e os temos assinados por todas as partes. Entre as atribuições para o candidato à vaga de Ciências da Computação, estão a de executar atividades de suporte aos usuários dos serviços de TI; instalação, configuração e atualização de hardware e software; suporte ao uso de e-mail, orientações gerais aos usuários e suporte no gerenciamento de redes.

Para a vaga de Engenharia da Produção, caberá executar atividades de suporte ao planejamento, projeto e controle de sistemas de gestão da qualidade, atividades de normalização, auditoria e certificação para a qualidade; acompanhamento de metas e indicadores; auxiliar na padronização de procedimentos e elaboração de documentos; fluxos de processo, procedimentos, check list e formulários.

Por fim, serão atribuições para o estágio de Administração executar atividades administrativas, elaborar planilhas, relatórios e correspondências, organizar documentos e arquivos, atender ao público, operar sistemas institucionais, realizar digitação e conferência de dados em sistemas, entre outras. Para as três áreas, é exigida como pré-requisito conhecimentos em informática básica (pacote office e internet).

Com informações da assessoria da ILMD/ Fiocruz Amazônia