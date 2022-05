Fiocruz inscreve até terça-feira para seleção de Programa de Estágio Curricular

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) informa que até a próxima terça-feira (31) estão abertas as inscrições para o processo de seleção ao Programa de Estágio Curricular da Fundação Oswaldo Cruz. Para a Fiocruz Amazônia, serão oferecidas cinco vagas, sendo três para os cursos de Administração, uma de Engenharia de Produção e uma para Ciências da Computação (1).

As vagas são destinadas para estudantes de nível superior (a partir do 3º período e no máximo 6º período).

As inscrições devem ser feitas na página https://home.universidadepatativa.com.br/processo-de-recrutamento-e-selecao-para-estagio-nao-obrigatorio-de-estudantes-de-niveis-medio-tecnico-e-superior-graduacao-em-fluxo-continuo/.

A carga horária é de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais, nos turnos da manhã ou tarde. O valor da bolsa é de R$ 1.125,69, acrescidas de diária de auxílio-transporte no valor de R$10,00.

O processo seletivo contará com três etapas: análise de pré-requisitos, análise curricular e documental, entrevista e prova. Os estudantes aprovados dentro do número de vagas serão convocados pelo agente integrador para procedimentos admissionais. O estágio só iniciará após o envio da documentação completa e os termos assinados por todas as partes.

Engenharia da Produção

Requisitos: Informática Básica (pacote office e internet); fundamentos de gestão da qualidade;

Atribuições: Executar atividades de suporte ao planejamento, projeto e controle de sistemas de gestão da qualidade, atividades de normalização, auditoria e certificação para a qualidade; acompanhamento de metas e indicadores; auxiliar na padronização de procedimentos e elaboração de documentos; fluxos de processo, procedimentos, check list e formulários.

Administração

Requisitos: Conhecimentos em informática básica (pacote Office e internet); capacidade para lidar com o público e trabalhar em equipe.

Atribuições: Executar atividades administrativas, elaborar planilhas, relatórios e correspondências, organizar documentos e arquivos, atender ao público, operar sistemas institucionais, realizar digitação e conferência de dados em sistemas, entre outras.

Ciências da Computação

Requisitos: Conhecimentos em informática básica (pacote office e internet);

Atribuições: Executar atividades de suporte aos usuários dos serviços de TI; instalação, configuração e atualização de hardware e software; suporte ao uso de e-mail, orientações gerais aos usuários e suporte no gerenciamento de redes.

Com informações do ILMD / Fiocruz Amazônia