Fiocruz identifica oito tipos de coronavírus no Amazonas

Um estudo do Instituto Leônidas & Maria Deane (Fiocruz Amazônia) identificou oito linhagens do novo coronavírus circulando no Amazonas. Segundo Felipe Naveca, vice-diretor de Pesquisa e Inovação da Fiocruz, a doença entrou no estado, pelo menos, oito vezes, por meio de pessoas diferentes, e a partir de origens diferentes.

Os pesquisadores coletaram amostras em 18 municípios do Amazonas. Entre essas oito linhagens do novo coronavírus identificadas no estado, estão quatro que ainda não haviam sido sequenciadas no Brasil. Elas circularam na Dinamarca, Colômbia, Reino Unido e País de Gales. A da Colômbia, por exemplo, foi encontrada no município de Tabatinga, na fronteira com esse país.

O pesquisador Felipe Naveca explica por que é importante descobrir as origens do vírus no combate à doença.

O pesquisador destaca ainda que o estudo pode ajudar a entender a dinâmica da proliferação da covid-19 no Amazonas e até no norte do país, que tem características geográficas peculiares.

Desde que surgiu o primeiro caso de covid-19 no Amazonas, os pesquisadores da Fiocruz já sequenciaram 79 genomas do novo coronavírus (informações genéticas do vírus). Os estudos continuam e poderão servir de base também para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra o vírus.

Conforme o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nessa terça-feira (18), o estado apresentou 906 novos casos de covid-19 – 467 na capital e 385 no interior. Foram confirmadas 24 mortes por causa da doença, elevando para 4720 o total de óbitos no estado.

*Com informação da Agência Brasil