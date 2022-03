Fiocruz e Rede Unida prorrogam inscrições de trabalhos na área da saúde

Docentes, alunos, trabalhadores da saúde, gestores e integrantes de movimentos sociais organizados têm até o próximo dia 14/3, para inscrever trabalhos científicos e experiências comunitárias implementadas na área da saúde para serem apresentados durante o V Encontro Norte da Rede Unida, a ser realizado em Manaus, nos dias 20, 21 e 22/4/2022. O evento, promovido pelo Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD / Fiocruz Amazônia), por meio do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA), em parceria com a Associação Rede Unida, terá como tema “Esperançando na Pandemia: Por um SUS forte na Amazônia”. A transmissão ocorrerá pelo canal da TV Rede Unida.

O objetivo será fomentar a discussão em torno de iniciativas voltadas ao cotidiano dos serviços de saúde, das instituições de ensino e pesquisa, além das experiências de gestão e participação social, que possam servir de referência na formulação de políticas públicas de saúde voltadas para o enfrentamento da Covid-19 na região amazônica. O encontro ocorrerá em formato híbrido e contará com a participação da direção nacional da Rede Unida e de países da América Central e Itália, juntamente com representantes da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

“O Encontro da Rede Unida na Amazônia apresenta-se como um espaço potente para discussões, visto que agrega diversos atores da sociedade que estão direta ou indiretamente envolvidos com o Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma o chefe do LAHPSA e, pesquisador do ILMD/ Fiocruz Amazônia, Júlio Schweickardt, coordenador do evento.

Para o pesquisador, o SUS demonstrou a sua potência com o enfrentamento da Covid-19, mostrando a importância das políticas públicas em contextos pandêmicos. “Dessa forma, o debate acerca das políticas públicas de saúde, da gestão pública e das relações interfederativas são de extrema importância nesse momento”, disse. Por meio da página do evento (http://www.redeunida.org.br/pt-br/evento/17/), os interessados poderão obter informações sobre inscrições e submissões de trabalhos.

Sobre a Rede Unida

A Associação Rede Unida é uma entidade internacional, sediada no Brasil, que se estrutura por uma coordenação internacional, coordenações regionais no Brasil, núcleos internacionais nos quais mantém relações de cooperação e fóruns temáticos. A Rede articula projetos, instituições e pessoas interessadas na construção coletiva de sistemas de saúde públicos, de acordo com os princípios da universalização, equidade, participação social, respeito à diferença, preservação da natureza e defesa da democracia.

A atuação da Rede Unida parte do pressuposto de que essa construção passa, necessariamente, por novas formas de pensar e organizar a formação dos profissionais de saúde, experiências nas redes de cuidado, o protagonismo dos movimentos sociais e a participação na defesa da vida sob todas as formas. No esforço por esses objetivos, a Rede Unida se propõe a promover iniciativas conjuntas entre universidades, serviços de saúde, organizações comunitárias, arte e cultura, no Brasil e países onde mantém Núcleos Internacionais. Se pretende sempre o trabalho colaborativo.

Com informações da assessoria do ILMD/Fiocruz Amazônia