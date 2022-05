Fiocruz destaca importância da Fapeam no aniversário de 19 anos da instituição

Pesquisadores e membros da diretoria do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) participaram ontem (26), da solenidade comemorativa aos 19 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas (Fapeam). O evento de aniversário contou com a presença do governador Wilson Lima e representantes de mais de 20 instituições parceiras da Fapeam, beneficiárias de programas de incentivo à formação científica. A Fapeam é parceira da Fiocruz Amazônia ao longo de todos estes anos e esta parceria tem permitido grandes avanços científicos na área da saúde na região amazônica.

A diretora em exercício do ILMD/Fiocruz Amazônia, Stefanie Lopes, destacou a importância da Fapeam: “O aniversário de 19 anos da Fapeam acontece num momento histórico para a Ciência Tecnologia & Inovação no Estado do Amazonas, como bem destacou a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, com o crescimento substancial de investimentos para a área, lançamento de diversos editais inéditos e em consonância a isto o esforço dos pesquisadores o que levou a recordes de número de propostas submetidas aos Editais da agência.

A diretora em exercício destacou ainda que o desenvolvimento de pesquisas pelo ILMD/Fiocruz Amazônia não seria possível sem o apoio da Fapeam. “Hoje o ILMD/Fiocruz Amazônia conta com 32 bolsas Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC/FAPEAM) destinadas a alunos de graduação que queiram ingressar na Ciência e com 42 bolsas para a Pós-graduação sendo 29 bolsas de Mestrado e 13 de Doutorado, pelo POSGRAD/Fapeam”, mencionou, lembrando ainda dos recursos financeiros aportados através dos diferentes editais da Fapeam conquistado pelos pesquisadores da unidade. A Fapeam teve papel essencial no fomento às pesquisas em Covid desenvolvidas pela Fiocruz Amazônia, durante a pandemia e mais recentemente na cooperação e lançamento do edital Inovação Amazônia, que está com inscrições abertas.

“O Inovação Amazônia visa a parceria de pesquisadores da Fiocruz Amazônia com outras instituições de ciência, tecnologia e ensino do Estado tendo como foco os problemas de saúde da região amazônica”, observa.

A diretora-presidente da Fapeam, Marcia Perales, destacou as conquistas da instituição e o montante de investimentos da ordem de R$ 400 milhões feito pelo Governo do Estado ao longo dos últimos três anos. “É o maior investimento na história do Amazonas em Ciência & Tecnologia”, ressaltou Perales, ao anunciar o lançamento do Perfil da Pós-Graduação Stricto Sensu no Estado do Amazonas. A publicação contribui para maior publicização das ações da Fapeam em pós-graduação, bem como formação de recursos humanos qualificados e transparência na utilização de recursos.

O pesquisador Sérgio Luiz Bessa Luz, que representa a Fiocruz no Conselho Superior da Fapeam, salienta que a Fundação tem uma importância crucial no desenvolvimento científico e tecnológico da pesquisa científica no Amazonas. “Basta observar os resultados a partir da formação da Fapeam e a partir desse amadurecimento que a Fapeam cada vez mais alcança com reconhecimento dos governantes em apoiar de forma decisiva com recursos a Ciência no Amazonas”, observou. Da Fiocruz Amazônia, estiveram presentes à solenidade também os vice-diretores Rosana Parente (Ensino, Informação e Comunicação), Carlos Henrique Soares Carvalho (Gestão e Desenvolvimento Institucional), e os coordenadores de Programas de Pós-graduação Stricto sensu do ILMD/Fiocruz Amazônia: Julio César Schweickardt (PPGVIDA), Priscila Ferreira Aquino (PPGBIO-Interação) e Maria Luiza Garnelo Pereira (DASPAM).

Com informações da assessoria do ILMD/Fiocruz Amazônia