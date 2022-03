Fiocruz defende integração entre instituições para a pesquisa na Amazônia

A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nísia Trindade, defendeu ontem (28), em Manaus, a integração das instituições de ensino e pesquisa como estratégia de fomento para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia, utilizando o potencial de recursos existentes na região. Ela foi uma das palestrantes convidadas do Simpósio Infraestrutura Científica no Estado do Amazonas para apoio em Estudos sobre a Biodiversidade Amazônica e sua Utilização na Obtenção de Novos Fármacos, realizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e destacou a forte atuação da Fiocruz na Amazônia, por meio projetos e atividades integradas, que deverão ser incentivadas.

Uma dessas estratégias, segundo Nísia, está sendo trabalhada e deverá ser colocada em prática em breve com a criação de linhas de financiamento específicas para pesquisas nas áreas de desenvolvimento tecnológico, inovação, saúde, mudanças climáticas e biodiversidade amazônicas, por meio de parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero), o Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e a Fiocruz Rondônia.

De acordo com Nísia Trindade, o Inova Amazônia é parte do Programa de Fomento à Ciência e Tecnologia e Inovação, o Inova Fiocruz, e deverá destinar recursos provenientes de aportes das instituições envolvidas para o financiamento de projetos coordenados por pesquisadores vinculados às duas unidades da Fiocruz, na Região Norte (Fiocruz Amazônia e a Fiocruz Rondônia), podendo contar com a colaboração, na execução do trabalho, de instituições de ciência, tecnologia e inovação dos dois estados, a exemplo das universidades e institutos de pesquisas.

“Estamos trabalhando com a Fapeam e a Fapero um programa que tenha como finalidade promover o fortalecimento de linhas importantes de atuação, que digam respeito à inovação, à biodiversidade, aos impactos das mudanças climáticas e à saúde, com enfoque no enfrentamento e na capacidade de respostas frente às possíveis novas emergências sanitárias, bioprospecções de plantas e outros elementos voltadas à produção de medicamentos, com uma visão democrática de futuro e a construção de uma agenda democrática”, destacou.

As parcerias com a Fiocruz estão sendo viabilizadas pelas Vice-Presidências de Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB) e de Produção e Inovação em Saúde (VPPIS).

A coordenadora de Integração das Estratégias Regional e Nacional, da Fiocruz, Zélia Profeta, ressaltou a importância estratégica da Amazônia para a soberania nacional e o quanto a Fiocruz e suas unidades, funcionando de forma integrada como um sistema, podem contribuir para isso. “As unidades da Fiocruz, trabalhando na perspectiva de sistema, podem contribuir otimizando expertises, financiamentos e estruturas”, observou.

O diretor Científico da Fapero, Andreimar Martins Soares, destaca a contribuição da iniciativa para a valorização e estruturação de grupos de pesquisa emergentes, além de ampliação das possibilidades de consolidação e excelência dos grupos que já atuam dentro da própria Fiocruz. Segundo ele, com ideias e produtos inovadores, pesquisadores da Amazônia contribuirão para geração de conhecimento, melhoria de infraestrutura, por meio de equipamentos de alta tecnologia, e sempre considerando as pesquisas voltadas à saúde da sociedade e suas emergências.

“A primeira edição do Inova Amazônia, em acordo tri-partícipe (Fiocruz, Fapero e Fapeam), é uma iniciativa extremamente importante, contribuindo para o estabelecimento de redes de pesquisa em saúde nesta região, assim como na melhoria das condições de desenvolvimento de projetos de pesquisa relevantes e na formação de recursos humanos qualificados, por meio de fomentos à pesquisa e bolsas”, salientou.

A diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Benzaken, que também palestrou no evento, disse ver com satisfação esse movimento de priorização da Amazônia pela Fiocruz. “A Fapeam, agência local de fomento, tem sido importante no apoio aos programas e instituições locais, mas precisamos aumentar a visibilidade dessas necessidades e captar fomento nacional e internacional”, salientou. Segundo Adele, o programa de fomento Inova na Amazônia terá esse papel. “É muito importante que a coordenação dos projetos seja do escritório de Rondônia e da unidade da Fiocruz no Amazonas para dar maior visibilidade aos pesquisadores locais, tendo em vista que editais nacionais são concorridos com pesquisadores de todo o País e dificilmente conseguem de uma forma expressiva a participação de pesquisadores da Amazônia”.

Para o coordenador da Fiocruz Rondônia, Jansen Fernandes de Medeiros, existe uma grande lacuna a ser preenchida em relação à geração de conhecimentos que contemplem as necessidades das diversas comunidades que habitam a Amazônia. “São demandas sociais e sanitárias antigas, historicamente impactadas pela escassez de investimentos em pesquisa, e o programa Inova Amazônia vai ao encontro dessas necessidades por soluções tecnológicas e estratégias que possam amenizar um pouco dessas carências e desigualdades”.

Além da presidente da Fiocruz, Nisia Trindade, e da diretora do ILMD/Fiocruz Amazônia, Adele Benzaken, palestraram no simpósio o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa; o professor Wanderley de Souza (coordenador do evento); a infectologista e pró-reitora de Pesquisa e pós-graduação da UEA, Maria Paula Mourão; o secretário de pesquisa e formação científica do MCTI, Marcelo Morales; o superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional – Suframa, Manoel Fernandes Amaral Filho; e o diretor do MUSA; professor Enio Candoti. À tarde, será a vez do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), professor Jerson Lima; e a presidente da Fapeam, Márcia Perales. Na oportunidade, será feita a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Faperj e a Fapeam.

O evento é promovido pelo Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos (CMABio/UEA) e terá dois dias de programação. No segundo e último dia, os palestrantes serão: o professor Wanderley de Souza; Emile Barrias (INMETRO); Jorge Guerra (FMT-HVD); João Marcos Bemfica (UEA); Maria das Graças Vale Barbosa Guerra (UEA/FMT-HVD); a diretora do INPA, Antônia Maria Ramos Franco Pereira; Rajendranath Ramasawmy (FMT-HVD); Kildare Miranda; Fábio Gomes; Paulo Pimenta (Fiocruz MG e FMT); Gisele Cardoso de Melo; e a vice-diretora do ILMD/Fiocruz Amazônia, Stefanie Costa Pinto Lopes (ILMD).

Com informações da assessoria do ILMD/ Fiocruz Amazônia