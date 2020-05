Finalista do Miss Amazonas é encontrada morta no apartamento do namorado

A modelo, finalista do Miss Amazonas e estudante de enfermagem Kimberly Karen Mota, 22 anos, foi encontrada morta com perfurações no pescoço, tórax e abdômen na madrugada desta terça-feira (12) no apartamento do namorado e principal suspeito, identificado como ‘Rafael Fernandes’. O jovem mora no 12ª andar de um residencial na rua Joaquim Nabuco, Centro de Manaus.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso e informou que a jovem estava desaparecida desde o domingo (10). Familiares e amigos já estavam divulgando nas redes sociais a foto da estudante como desaparecida quando foram informados do crime.

O principal suspeito é o namorado da modelo, o funcionário público ‘Rafael Fernandes’, dono do apartamento onde foi encontrado o corpo da Miss.

Kimberly foi finalista do concurso Miss Amazonas em 2019, representando o município de Manicoré no interior do Amazonas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e, após os procedimento cabíveis, será liberado para a família.

A polícia continua as investigações e procura por Rafael Fernandes, suspeito de ter cometido o crime.

*Reportagem: Mairkon Castro/Portal Manaus Alerta