Finais do Peladão na Arena da Amazônia voltam a ter público após dois anos

Programação começa às 8h, com portões da Arena abertos às 7h30. Confira os jogos

Neste domingo, o ‘grito de liberdade’ do Peladão será dado por várias pessoas que estarão presentes na Arena da Amazônia. Após dois anos de finais sem público por conta da pandemia, o maior campeonato de peladas voltará a ter torcida incentivando os heróis que entrarão em campo para decidir as quatro finais previstas. E neste retorno às arquibancadas, as torcidas planejam uma festa digna de uma final do Peladão.

Os portões da Arena serão abertos às 7h30. A primeira final está marcada para iniciar às 8h da manhã com a decisão do Peladinho entre Escola de Futebol Furacão Manaus e Escola Oficial do Santos/ Manaus em seguida, às 9h é a vez de Amazonas e Fura Olho decidirem o título do Feminino. Às 10h, entre em campo a categoria mais experiente do Peladão com Amigos da Cidade Nova/ Coração e Central do Coroado/ Master. Fechando a programação, a partir das 11h, o Amigos do Tubinha encara o Unidos da Alvorada para decidir o campeão da categoria Principal. A entrada é gratuita e será aberto ao público o anel inferior da Arena da Amazônia.

Na final do Feminino entre Amazonas e Fura Olho, as duas torcidas estão se preparando com balões, faixas, pompons e bastante disposição para apoiar as jogadoras que brigarão por um título inédito para as duas equipes.

“A mãe de uma atleta nossa está fazendo pompons. Iremos comprar balões para distribuir para nossa torcida. Até agora temos dois ônibus para levar com os torcedores, fora os que irão por conta própria. Acredito que será um grande espetáculo para todos”, explicou Jussara, capitã do Amazonas.

Na categoria Principal, a torcida do Amigos do Tubinha espera que os moradores do São José compareçam em peso à final, já que esta é a primeira vez que um time do bairro chega na decisão.

“Nós estamos preparando uma festa bonita. Vamos levar balões, pompons, e muita animação pra incentivar o time. É o primeiro time do bairro que chega tão longe no maior campeonato de peladas do mundo, então estaremos lá dando todo o apoio. Quando acontece um jogo aqui mesmo, o campo lota. Eles dão todo apoio, por isso creio que comparecerá muito mais lá na Arena”, explicou Luciene Azevedo, responsável por organizar os materiais e a torcida para o jogo de domingo.

Do lado do Alvorada, o bairro fica próximo à Arena e o combinado é a torcida fazer uma caminhada até o estádio.

“Estamos nos organizando para nos reunir no canto do Lanche do Jacaré, na Alvorada. Vamos nos encontrar às 9h da manhã para reunir a torcida em massa e descer para a Arena, que é no nosso quintal e aguardar o jogo. Quando finalizar, vamos voltar para o lanche que fica na esquina na rua 8 com a avenida B”, disse Daniele Gouveia, do Alvorada.

Para o coordenador do Peladão, Arnaldo Santos, é uma emoção grande chegar até mais uma final do Peladão e, desta vez, com a festa nas arquibancadas.

“Abre-se as portas e a gente não pode perder uma oportunidade como esta, afinal de contas, quando nós temos o jogo de times como os do peladinho, que sonham em pisar na Arena, tem as meninas, que agora o mundo todo reverencia como o futuro dos grandes espetáculos e depois vem o Master, que é aquela gente que já fez, continua fazendo e mostrando que é capaz de fazer e temos a final do Peladão, que o mundo todo conhece e isso teria que ser na Arena, onde aconteceram os grandes espetáculos. Então aqui é um velho falando com emoção e uma certa saudade, mas enquanto estiver vivo e respirando, vou lutar bravamente por isso aqui porque o futebol é a alma da gente”, explicou Arnaldo Santos, que fez um apelo.

“Faço um apelo, assista, comemore, mas não siga os exemplos que vimos de querer bater, furar, pular para dentro do campo e agredir jogadores. Vamos dar as mãos e fazer uma festa. O mundo precisa ver que aqui somos irmãos”, enfatiza.

Com informações de A Crítica Online