Fim de semana terá muitas opções artísticas, incluindo teatro e cinema

Com espetáculos de teatro, sessões de cinema e até oficinas de tecido acrobático, o fim de semana está cheio de opções culturais. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa separou algumas dicas para você aproveitar. Confira!

Nesta sexta-feira (25/02), às 19h, a Companhia Storge disponibiliza gratuitamente em suas redes sociais (@ciastorge) e no Youtube, “Cardigã – Um espetáculo acessível”, que conta com audiodescrição e interpretação em Língua Brasileira de Sinais.

O espetáculo de dança foi contemplado no edital Amazonas Criativo, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Com a trilha sonora brasileira de Sandy e Tiago Iorc, a montagem indaga: Toda dor é por enquanto? No caos dos momentos difíceis é possível recordar a paz?

Para os que adoram cinema, o Cine Casarão (Rua Barroso, 279, Centro) exibe, de sexta a domingo, filmes para todos os gostos. Na sexta-feira serão exibidos “Eu não choro”, às 15h30; “Rio de Vozes”, às 17h30; e “Adeus, idiotas”, às 19h30.

No sábado, tem reexibição de “Rio de Vozes”, às 15h30; “A Travessia”, às 17h30; e “A Felicidade das Pequenas Coisas”, às 19h30. No domingo, a primeira sessão é às 16h com o filme “Caixa Preta” e às 18h30 será exibido novamente “A Felicidade das Pequenas Coisas”.

Os ingressos, no valor de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia), podem ser adquiridos no espaço ou pelo link que está disponível no instagram (@casaraodeideias).

No sábado (26/2), no Buia Teatro (rua Dona Libânia, 300, Centro), o Grupo Garagem apresenta o espetáculo “Planos Para Caso o Mundo Não Acabe”, com duas sessões, às 18h e às 20h.

A comédia, com direção de Francis Madson e dramaturgia de Thais Vasconcelos, conta a história de diferentes personagens que enfrentam situações cotidianas num mundo apocalíptico. Ao decorrer da peça o mundo vai se acabando, eles tem apenas sete dias para viver, ou menos que isso.

O elenco é formado por Frank Kitzinger, Gleidstone Melo, Lu Maya e Pricilla Conserva. Os ingressos estão disponíveis pelo site grupogaragem.com ou na bilheteria do Teatro, no valor de R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Classificação indicativa: 14 anos

No domingo (27/2), às 10h, tem aulão experimental de Tecido Acrobático no Centro Cultural Barravento (Rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14). A atividade é gratuita e para participar você só precisa se inscrever pelo link disponível no Instagram @[email protected].

