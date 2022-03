Fim de semana tem programação artística para todos os estilos

O roteiro cultural começa nesta sexta-feira (11/03), com a Marujada de Guerra do Caprichoso, que abre a temporada de ensaios do bumbá azul, a partir das 19h, no Atlético Rio Negro Clube (Avenida Epaminondas, 570, Centro). O valor da entrada é de R$ 10.

O ensaio “Rufar do Tambor” vai contar com os shows de Edmundo Oran (apresentador), Prince do Caprichoso (amo do Boi) e, pela primeira vez, Patrick Araújo (levantador de Toadas). Márcio do Boi, Junior Paulain e Paulinho Viana, levantador da Marujada em Manaus, completam o time de atrações, além das participações especiais do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e Troup Caprichoso.

No sábado (12/03), das 9h às 16h, tem “Show da Vacinação”, campanha do Governo do Amazonas em parceria com a Prefeitura de Manaus, com mais de 50 atrações que vão ser divididas em sete casas de show da capital ao som de pagode, forró, boi-bumbá, sertanejo e arrocha. O público terá à disposição as 1ª e 2ª doses para pessoas a partir de 12 anos, além da dose de reforço.

Cada pessoa, acima de 18 anos, que se vacinar, vai receber um par de ingressos para o evento “Show da Vacinação”, que acontece após as 16h. O ingresso é válido para todos os espaços parceiros do evento e somente os vacinados podem participar do show.

O Copacabana Chopperia (Avenida do Turismo, 2.666, Tarumã) vai apresentar, a partir das 16h, nomes como David Assayag e Patrick Araújo. O espaço Via Torres (Rua Visconde de Porto Seguro, Parque Dez) vai levar o Grupo Estrelas e o Pagode dos Amigos.

No Banho de Cascata (Avenida Autaz Mirim, 6.645, São José), vai ter George Japa e Aviões do Arrocha, enquanto o Rancho Sertanejo (Avenida Prof. Nilton Lins, 219, Flores) traz Rodrigo Raniely e DJ Naty Veiga.

No Kalamazon (Avenida Timbiras, Cidade Nova 2, ao lado do posto Atem), o comando vai ser de Márcia Novo e Xiado da Xinela; e a Via Sul Hall (Avenida Tefé, 2620, Japiim) fica com banda Xote com Pimenta e o samba do grupo Vem K Sambar.

Teatro

No sábado também tem a peça “A Mulher que Desaprendeu a Dançar”, que marca a volta do Ateliê 23 (Rua Tapajós, 166, Centro).

O espaço reabre para a temporada do espetáculo em todas as sextas-feiras e sábados de março, às 20h. A entrada custa R$ 15 (meia).

O solo, interpretado pela atriz Carol Santa Ana, retrata uma metáfora para falar da protagonista como artista que canta, dança, atua e reaprende a dançar, a partir da peça.

Boi-bumbá

No domingo (13/03), é o Garantido que faz a abertura dos ensaios 2022 da Batucada em Manaus, a partir das 17h, no Almirante Hall (Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 981, Santo Antônio).

O apresentador do boi Garantido, Israel Paulain, e o levantador oficial da Batucada encarnada, Leonardo Castelo, vão comandar o ensaio, com repertório de toadas que marcaram época no “Boi da Baixa do São José”. A banda “Curumins da Baixa” completa as atrações encarnadas.

Os ingressos estão disponíveis a R$ 20 (pista), R$ 40 (área VIP), R$ 10 (criança), R$ 140 (mesa) e R$ 450 (camarote para 10 pessoas). O pagamento pode ser feito via Pix (92) 99237-2153 (Leonardo de Oliveira Mota).

Protocolos

Todos os eventos seguem as medidas de segurança em prevenção a Covid-19, como uso obrigatório de máscara e apresentação da carteira de vacinação com o ciclo completo de imunização na entrada.

Com informações da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa