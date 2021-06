Fim de semana com bons resultados para os times amazonenses

No Campeonato Brasileiro Feminino A2, o JC Futebol Clube assumiu a vice-liderança do grupo B, no Estádio Floro de Mendonça. Já o Iranduba empatou com Esmac-PA, no Estádio Carlos Zamith. Os jogos aconteceram no sábado (29/05).

O destaque para o futebol masculino ficou com jogos da Série C do Brasileiro, com vitória do Manaus em cima do Santa Cruz-PE, por 2×0, na Arena da Amazônia, e no Amazonense Sub-20, os times estreantes venceram na primeira rodada.

Empate – No estádio Carlos Zamith, em Manaus, o EC Iranduba enfrentou o A.A Esmac do Pará e empatou em 1 a 1, com gols de Elisa, para o time da casa, e de Anne para as paraenses. Apesar do resultado, o Esmac assume a liderança e o Iranduba fica na terceira posição.

Vitória – No Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, o JC FC venceu o time do EC Vitória-BA com um placar elástico de 4 a 1. Os gols foram marcados por Fabíola (duas vezes), Naytielle e Rosiane para o time amazonense e Lindiane para os baianos. Com o resultado, o JC assume a vice-liderança do grupo B, somando seis pontos.

Manaus vence Santa Cruz – Em casa, o Manaus estreou com vitória na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, fazendo dois gols com o jogador Vanilson, um em cada tempo, em cima do Santa Cruz de Recife, na Arena da Amazônia. O Gavião do Norte somou os primeiros três pontos na competição e assumiu a terceira posição da chave.

O próximo duelo acontece fora de casa, onde o time amazonense enfrenta o Volta Redonda-RJ, em partida válida pela segunda rodada da Terceirona.

Amazonense Sub-20 – A primeira rodada contou com quatro duelos, contando com duas rodadas duplas no CT Barbosa Filho, localizado no Coroado, zona leste de Manaus, e no Estádio Tenente Álvaro Maranhão, em Iranduba.

Na capital, o Fast Clube venceu o Nacional FC por 3 a 0, com gols marcados por Higor Benfica, duas vezes, e Vitinho. No mesmo local, o Tarumã EC empatou com o Manaus FC em 2 a 2, Marcos e Goiano marcaram para o Lobo, enquanto Levy fez dois para o Gavião.

Em Iranduba, a 30 quilômetros de Manaus, a Tuna Luso, estreante no Campeonato, enfrentou o Real Manaus e acumulou 3 pontos na tabela, assim como, o Arsenal, que duelou com o Atlético Amazonense. Os dois jogos terminaram em 3 a 1.