Filme sobre artistas na Amazônia estará em mostra mundial

A história do coreógrafo Kevin Peres é exibida no curta ‘AjuriArtes: amazônidas fazedores’. Foto: Marcelo Ramos/AjuriArtes

O documentário ‘AjuriArtes: amazônidas fazedores’, que tem direção de Leandro Tapajós, foi selecionado para a 2ª Mostra Internacional Audiovisual [Em] Curtas. O filme aborda a arte produzida na Amazônia.

A mostra online terá exibição para quase 200 países a partir do dia 20 deste mês de novembro.

O curta-metragem é um dos resultados do projeto AjuriArtes, que foi premiado via Lei Aldir Blanc, e nasceu com propósito de divulgar fazedores culturais atuantes na Amazônia. “Em 25 minutos, o doc mostra 10 recortes sobre esse fazer amazônico atual que caminha entre o urbano e o ancestral”, define o diretor.

‘AjuriArtes: amazônidas fazedores’ será exibido na Sessão 8 – Mostra de Docs. Durante a sessão, também serão exibidos os filmes: Cristino Wapichana; Mihe’aka Voxené: Simoné Veyopé Ûti! (Abre Caminho: nossas câmeras chegaram!); e Taxa de Retorno.

Mostra [Em] Curtas

Segundo a organização do evento, os filmes serão exibidos no Canal Oficial da Mostra no Youtube (@mostra[em]curtas) de 20 a 26 de novembro.

Logo em seguida, os documentários ficarão disponíveis, nos dias 27 e 28 de novembro, no ‘Cine-Ressaca’ do canal VRTChannel – um canal interativo de streaming – com exibição para vários países. O canal pode ser acessado pelo: https://vrtchannel.tv.br/.

Todos os filmes, que foram selecionados para as 9 sessões, poderão participar da votação pelo júri popular. Os formulários ficarão disponíveis para votação a partir do dia 20 de novembro.

Cada formulário ficará aberto até o dia 26 de novembro, no canal da Mostra [em]curtas, recebendo votação. O acesso pode ser feito por meio do link: https://linktr.ee/emcurtas.

Curta-metragem

Termo indígena, ajuri significa mutirão, e o sentido de comunidade compõe o projeto AjuriArtes, que teve início dezembro de 2020. Durante os primeiros meses de 2021, mesmo durante a pandemia, uma equipe com cerca de 30 profissionais criou um site (www.ajuriartes.com.br), reportagens, ensaios fotográficos, mini documentários, um curta-metragem e uma avant première.

O curta-metragem ‘AjuriArtes: amazônidas fazedores’, que será exibido na mostra, foi produzido em Manaus, com imagens também captadas em Codajás, no interior do Amazonas.

“O projeto nasceu para unir comunicação e arte pela web. Se o artista precisa ir aonde o povo está, então, ele precisa caminhar pela internet. Compreendo bem os dois lados dessa divulgação por ser jornalista e artista plástico. Decidi unir os dois mundos e criar produtos que tenham esse compromisso de diminuir as barreiras geográficas para tornar conhecida a produção cultural que eclode entre nossas cidades, florestas e rios. A Amazônia tem muito som, cor, forma, movimento e energia que precisam ser conhecidos e valorizados de fato. Um passo nesse sentido é poder contar com um dos resultados do projeto AjuriArtes entre os selecionados em um festival de cinema na internet, que agrega pessoas de várias cantos”, acredita Leandro Tapajós.

O jornalista tem se dedicado, exclusivamente, desde 2018 à produção cultural e a criação de projetos, como o ‘AjuriArtes’. Também criou o ‘Hoje tem festa de boi’, que mapeou mais de 120 bois-bumbás em todo o Amazonas e resultou em site, fontes de pesquisas, vídeos, eventos e um livro-reportagem.

Projeto

Os resultados do projeto poderão ser acessados no site do AjuriArtes e no canal de YouTube (@Guerreiro Tapajós). Ao todo, para a primeira edição, foram produzidos 10 mini documentários, 10 ensaios fotográficos e 10 reportagens com os artistas selecionados. Além do curta que será exibido na 2ª Mostra Internacional Audiovisual [Em] Curtas.

A primeira edição do projeto é assinada pela Guerreiro Tapajós – Comunicação, Cultura e Eventos e foi contemplada pelo Programa Cultura Criativa – 2020/ Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.

Artistas

Compõem o primeiro ‘mutirão’ amazônico das artes:

– Deborah Erê (Arte urbana e tattoo)

– Dudu Brasil (Música e cultura popular)

– Gabriel Mar (Literatura)

– João Fernandes (Produção e gestão cultural)

– Kevin Peres (Dança e produção cultural)

– Olívia De Amores (Música)

– Ricardo Oliveira (Fotografia)

– Rodrigo Castro (Cinema)

– Taciano Soares (Artes cênicas)

– Turenko Beça (Artes plásticas e visuais)

*Com informações de Edilene Mafra