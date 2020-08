Filiados do PDT reforçam apoio a Hissa Abrahão na pré-candidatura a prefeito de Manaus

No domingo (02/8), o pré-candidato a Prefeito de Manaus, Hissa Abrahão (PDT), comemorou o seu 40º aniversário no Rancho Búfalo, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, junto aos filiados ao Partido Trabalhista. Falou com o Blog da Floresta sobre o PDT, sua candidatura, entre outros temas.

“Ao completar 40 anos, percebo que estou em minha melhor fase. Mais disposto e mais preparado para disputar essa eleição. Aqueles que me conhecem sabem que minha reputação é de um homem de palavra. Esse é meu legado. Sou uma pessoa em quem o eleitor pode confiar”, disse Hissa Abrahão.

O pré-candidato a prefeito de Manaus afirma que serão 50 pré-candidatos a vereador pelo PDT. “Estamos trabalhando. As articulações estão evoluindo. Estamos avançando, construindo alianças. A eleição ainda não esta definida e as pesquisas são apenas mostras parciais. Haverá um segundo turno para disputar”, finaliza.