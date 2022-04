‘Filho’ de Louro José ganha crachá na Globo e emociona as redes sociais

O assunto viralizou na web como já era de se esperar

Desde a manhã desta terça-feira, 5, o suposto filho do Louro José aterrissou em São Paulo, em busca de um encontro emocionante com Ana Maria Braga. O assunto, como já era de se esperar, viralizou na web – e encantou o público que acompanha o “Mais Você”.

“Eu estou sem documento. Vim de longe, voando… Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga. Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é minha avó”, disse ele na recepção tentando entrar nos estúdios da emissora.

Já na manhã de hoje (6), Ana contou que ele finalmente foi autorizado a entrar na empresa, mas não sem fazer o teste de Covid-19.

“Uma das coisas que conseguimos comprovar é que ele foi me procurar na Casa de Vidro, no Rio. Aí demos mais credibilidade e ele ganhou um crachá provisório para entrar no prédio”, disse.

A nova atração

Segundo o Jornal Extra, o novo fantoche, com proporções menores, vai fazer outras aparições homeopáticas no matinal. A ideia é testar a aceitação do público. Na web, já é possível ver que a galera aprovou e está na torcida. “Que você e seu neto sejam muito felizes, que se divirtam muito”, disse Lázaro Ramos.

Emoção

Em conversa com Fátima Bernandes, Ana também abriu o coração para falar sobre a surpresa. “Você sabe que não sou de esconder emoções, né? O Tom… O Louro, depois de 25 anos de convivência, é um filho meu mesmo e, quando ele partiu, é um filho meu que se foi. Já faz um ano e tanto que ele foi e a gente falta da graça, do jeito… Ele é insubstituível e, agora, tem esse papagainho aí que chegou”, contou.

“Quando ele chegou, achei que fosse aguentar [a emoção]. Meu coração caiu do pedestal daqui”, afirmou.

Com informações do Terra