Filha de Paul Walker se casa e é levada por Vin Diesel ao altar

O casamento aconteceu no início do mês de outubro em uma praia na República Dominicana. FOTO: Divulgação

Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, que morreu em 2013 em um acidente de carro, se casou com o ator Louis Thornton-Allanno. O ator Vin Diesel, seu padrinho e grande amigo de seu pai, foi quem a levou ao altar. A cerimônia ocorreu no início do mês de outubro, na República Dominicana.

Diesel e Walker contracenaram nos filmes da franquia “Velozes e Furiosos”, e o ator sempre posta homenagens ao amigo.

No vídeo postado por Meadow no Instagram, ainda é possível ver a noiva abraçada com a atriz Jordana Brewster, a Mia de “Velozes & Furiosos”, e as filhas de Diesel como daminhas de honra.

Após os votos, todos seguiram para um jantar à luz de velas e uma animada festa. O aguardado “sim” ocorre apenas dois meses após o casal confirmar seu noivado. Em agosto, os pombinhos divulgaram um vídeo na mesma rede social exibindo o lindo anel de diamante.