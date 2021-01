Filha de Fernandinho Beira-Mar toma posse como vereadora

A filha do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, tomou posse como vereadora na Câmara Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (região metropolitana do Rio de Janeiro), nesta segunda-feira, 4. A informação é da VEJA.

A dentista Fernanda Costa (MDB), 36 anos, assume a cadeira do vereador e correligionário Sandro Lelis, escolhido pelo prefeito Washington Reis, também do MDB, como secretário de Serviços Públicos do município, que é o terceiro maior colégio eleitoral do estado do Rio, com 658 mil eleitores. A informação foi confirmada por meio de nota da Prefeitura de Duque de Caxias.

De acordo com a documentação apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a filha de Beira-Mar não possui antecedentes criminais. Sua candidatura foi avalizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Ela recebeu 3.999 votos nas eleições do ano passado e já tinha tentado se eleger em 2016 para o mesmo cargo pelo PP, mas sequer chegou à suplência do partido.