Fifa mantém plano de super Mundial mesmo após resistência inicial

Palmeiras e Chelsea realizaram ontem a última final do Mundial de Clubes garantida no atual formato. Embora não exista uma definição sobre o futuro da competição, a Fifa continua com o plano de realizar uma competição maior, com 24 clubes, e periodicidade de quatro em quatro anos.

Em 2019, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou a criação do Super Mundial com 24 clubes. Sua ideia era substituir a atual fórmula ainda em 2021. A promessa era de cotas milionárias para os times participantes.

Então, em 2020, a pandemia de coronavírus tornou escasso o dinheiro pelo mundo que possibilitaria o projeto. A Fifa desistiu da ideia e teve de reeditar o Mundial no formato antigo para o ano de 2021, este adiado e disputado neste fevereiro.

No meio do caminho, Infantino começou a batalhar por uma Copa a cada dois anos. Isso poderia ameaçar a ideia do Super Mundial. Mas houve forte resistência a encurtar o período da Copa – o projeto está morto no momento.

Enquanto isso, dirigentes da Fifa entendem nos bastidores que, para o futuro, a solução para o Mundial de clubes continua a ser a reformulação com um campeonato maior. Isso foi mencionado durante encontros de cartolas em Abu Dhabi. A questão será arrumar financiamento para ter cotas suficientemente grandes para convencer os clubes europeus. Não há nenhum acerto para uma edição do campeonato em 2023 até agora.

