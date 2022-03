FHC é internado no Hospital Albert Einstein, em SP, após lesão no fêmur

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 90 anos, foi internado hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O tucano deu entrada após sofrer uma lesão no fêmur. Seu estado de saúde é considerado bom. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal “O Globo” e confirmada com fontes ouvidas pelo UOL.

Nas redes sociais, o PSDB publicou mensagem desejando rápida recuperação ao cacique do partido.

Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil,

@FHC. PSDB, no Twitter

Nascido no estado do Rio de Janeiro, em junho de 1931, FHC se mudou para São Paulo com menos de dez anos, onde estudou e fez carreira política e acadêmica.

Fernando Henrique Cardoso foi um dos fundadores do PSDB (Partido Social Democrático Brasileiro). No primeiro ano do mandato do presidente Itamar Franco, FHC assumiu o Ministério das Relações Exteriores, em 1992, e no ano seguinte foi atribuída a ele a função de Ministro da Fazenda. Nesta pasta realizou uma reforma monetária na economia brasileira que vivia sucumbida pela inflação, o chamado Plano Real.

Em 1993 deixou o Ministério da Fazenda e lançou sua candidatura à presidência da República, rivalizando assim com Luiz Inácio Lula da Silva, que concorria à presidência pelo PT e era considerado o candidato favorito na ocasião. O tucano foi eleito duas vezes para os mandatos que seguiram entre 1995 e 2003.

