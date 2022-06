FGV irá divulgar resultado preliminar das provas discursivas para investigador, escrivão e perito criminal

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Comissão do Concurso, informa que na segunda-feira (06/06), a partir das 15h (Manaus), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) irá divulgar o resultado preliminar das provas discursivas para os cargos de investigador, escrivão e perito criminal. Os candidatos poderão consultar o referido resultado pelo site da organizadora do certame: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcam21.

As provas foram aplicadas no dia 3 de abril deste ano, ocasião em que mais de 46 mil candidatos realizaram os exames, referente ao Edital nº 02/2021.

De acordo com a Comissão do Concurso, sobre o edital nº 01/2021, haverá prorrogação do prazo de recursos do cargo para delegado, tendo em vista que alguns candidatos não conseguiram acessar o espelho das provas. Portanto, em breve haverá a publicação no site oficial do certame, evitando-se assim prejuízo aos candidatos.

Ainda de acordo com a Comissão, eventuais retificações, referentes ao aumento de cadastro reserva para os cargos de investigador e escrivão, de 3 para 6 vezes, e para delegado, de 4 também para 6 vezes, sem prejudicar os candidatos classificados, conforme as regras atuais, ainda se encontram em análise da instituição, segundo orientação da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM). Em breve será informado sobre a conclusão do tema.

*Com assessoria