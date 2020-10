Feto é achado em banheiro de delegacia, na Zona Leste

Um feto, de aproximadamente cinco a seis meses, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (16/10), dentro do banheiro do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. O recém-nascido foi encontrado por volta de 12h30, por servidores da delegacia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado pelo delegado plantonista Antônio Marcos para fazer a remoção. De acordo com a perícia Técnico-Científica, o feto já estava bastante evoluído. A polícia acredita que o aborto aconteceu em outro local e, posteriormente, o bebê foi abandonado na delegacia

Câmeras de segurança do DIP poderão ajudar a identificar a mulher que realizou aborto.

[PMS]