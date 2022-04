Festividades dos 148 anos de Itacoatiara contam com espaço exclusivo para PcDs

Promovendo uma experiência igualitária para as pessoas com deficiência (PcDs) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), o Governo do Amazonas, em parceria com a prefeitura municipal, instalou um espaço exclusivo para esse público durante os três dias de festividades em alusão aos 148 anos da cidade, realizadas de sábado (23/04) até esta segunda-feira (25/04), no Centro de Eventos Juracema Holanda.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD), foi realizada pela primeira vez em um município do interior durante evento de grande porte, assegurando a inclusão, segurança e conforto à população.

De acordo com o secretário titular da Sejusc, Emerson Lima, a meta é continuar promovendo espaços exclusivos para garantir experiências em condições de igualdade aos PcDs do Amazonas.

“Tivemos um espaço exclusivo durante as festividades do Carnaboi deste ano em Manaus e vamos batalhar para continuar assegurando os direitos das pessoas com deficiência durante os eventos realizados pelo Governo do Amazonas no estado”, afirmou.

Segundo o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, o local foi planejado para que todos pudessem ter oportunidade de comemorar.

“Pensando na inclusão de nossos amigos e amigas, o espaço privilegiado permite conforto, segurança e mobilidade às pessoas com deficiência. Essa festa é de todos e cada detalhe foi pensado com um olhar especial, em parceria direta com o Governo do Amazonas prontamente atendendo toda a população”, enfatizou.

Inclusão – Além do espaço exclusivo, a Sejusc disponibilizou uma van para fazer o transporte dos PcDs até o local do evento. Todas as pessoas beneficiadas pela ação foram cadastradas previamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Itacoatiara.

*Com assessoria