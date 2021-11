Festival Pirarucurta reúne produções nos dias 25 e 26

A 3ª Edição do Pirarucurta, Festival Audiovisual Universitário, cujo tema é “Matrix-Cyberpunk”, em alusão à produção cinematográfica Matrix, já conta com a inscrição de 29 curtas, sendo 26 na mostra competitiva e 3 na mostra não-competitiva. O Pirarucurta é o festival realizado pela Faculdade Martha Falcão Wyden e acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro, de forma presencial, no auditório da instituição de ensino, localizado na rua Natal, número 300, bairro Adrianópolis, zona centro-sul.

Aluno da Martha Falcão Wyden, Maurício Ferreira, um dos coordenadores do festival, informou que o Pirarucurta busca reunir alunos, professores, profissionais e público em geral interessados em cinema, com o objetivo de promover a divulgação e a democratização da produção audiovisual, dando visibilidade aos vídeos e filmes de curtas-metragens produzidos por universitários.

Maurício destacou que na edição de 2021, a qualidade das mostras apresentadas superou todas as expectativas da banca organizadora do festival. “Nos trabalhos que foram submetidos, têm curtas de acadêmicos e profissionais do Amazonas e curtas de profissionais de outros estados também. O número de inscritos, por ora, supera o esperado”, disse o estudante de Publicidade.

Medidas

A organização do Pirarucurta ressalta que todos os protocolos sanitários e medidas de biossegurança serão respeitados durante os dois dias de evento. Para participar do festival, será necessário que todos os inscritos apresentem carteira de identidade e comprovante de vacinação completo, além da utilização de máscara de proteção facial.

Programação

25 de Novembro

Exibição das Obras

19h – Recepção dos Convidados em Boas-Vindas;

19h10 – Mesa Redonda: “Técnicas e Manobras de Produções Audiovisuais” e Bate-Papo;

20h – Momento Sortudo (Brindes Variados);

20h20 – Encerramento e Divisão para as salas de Exibição dos Curtas-metragem.

26 de Novembro

Premiação das Obras

19h – Recepção de Boas-Vindas;

19h10 – Premiações Mostra Competitiva;

20h10 – Break Musical;

20h20 – Premiações Mostra Competitiva;

21h – Break Musical;

21h10 – Premiações Mostra Competitiva;

22h – Agradecimentos e Encerramentos.