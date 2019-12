Festival de Parintins é destaque na revista ‘American Way’, da American Airlines

A brincadeira de boi de pano promovida pelos bumbás Caprichoso e Garantido, que apresentou Parintins para o mundo, é destaque na revista “American Way”, da American Airlines, maior companhia aérea do planeta. A reportagem de dez páginas sobre o Festival Folclórico de Parintins está na edição de dezembro da publicação e é resultado das ações da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) para atrair mais turistas internacionais para o estado.

Segundo a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, a publicação da reportagem é fruto das ações desenvolvidas pelo Departamento de Marketing da empresa pública para aumentar o fluxo turístico internacional, sobretudo pela liberação de visto brasileiro para os visitantes norte-americanos. Pela primeira vez, a revista publica material informativo sobre o atrativo turístico-cultural.

“A Amazonastur levou para Parintins, em 2019, um grupo de operadores internacionais e diretores da American Airlines, quando eles puderam sentir e vivenciar o Festival de Parintins”, comentou Roselene.

De acordo com Roselene Medeiros, além da reportagem na revista de bordo, o Amazonas é destaque ainda com um vídeo promocional exaltando as nossas riquezas naturais, gastronômicas, culturais e arquitetônicas.

“O passageiro vai ver os comerciais que a Amazonastur articulou dentro das aeronaves da American Airlines. Nosso objetivo é manter esse mercado, dado que o norte-americano é o turista internacional que mais visita o nosso estado, e ainda aumentar o fluxo de turistas no nosso Amazonas”, disse.

A reportagem fala sobre a magia e o encanto que reluzem a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, durante os três dias de Festival Folclórico – tombado como Patrimônio Cultural do Brasil –, no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo.

Personagens importantes da festa bovina, como torcedores, brincantes e itens das agremiações folclóricas, traduzem, para repórter Anna Ajean Kayser e o fotógrafo Ruy Barros, a emoção, a história e o fascínio que atraem anualmente para Parintins aproximadamente 60 mil pessoas para se embalar ao som do “dois para lá e dois para cá”, durante as noites de apresentação no Bumbódromo.