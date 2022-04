Festival Amazonas de Ópera estreia hoje com transmissão na TV e redes sociais

Público pode acompanhar pela TV Encontro das Águas e pelas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

O 24º Festival Amazonas de Ópera (FAO) estreia hoje (29), às 20h, no Teatro Amazonas, com transmissão de “Il Tabarro”, obra de Giacomo Puccini, pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1, da TV aberta, e pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam). As óperas serão transmitidas, também, pela TV aberta Rede Brasil.

A live conta com audiodescrição, legendas e tradução para Língua Brasileira de Sinais (Libras). O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, explica que a iniciativa amplia o acesso do público aos espetáculos nas estreias. “É muito importante ter essa preocupação enquanto setor público, para que todas as pessoas tenham a experiência que o festival pode proporcionar”, afirma o titular da pasta.

Acessibilidade

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lu Pinheiro, a cabine de Libras e de audiodescrição do Teatro Amazonas foi adaptada para oferecer mais qualidade à transmissão do festival.

“A transmissão foi adequada para ser acessível a todos, com um pacote completo de inclusão”, comenta a coordenadora. A tradução das imagens, através da descrição de Libras, vai ser realizada simultaneamente, na TV, por uma equipe da Secretaria, que conta com três intérpretes.

Com informações da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa