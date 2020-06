Festa junina clandestina termina em briga, incêndio e um esfaqueado

Uma festa junina organizada ilegalmente contrariando as medidas para evitar aglomeração terminou em confusão generalizada na manhã deste domingo (21), em Manaus. O local da festa foi uma residência alugada, na rua Belém, da invasão Nova Vitória, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o proprietário da casa, alugou o imóvel para ser realizada a festa, mas já no início desta manhã, tentou encerrar a confraternização. No entanto, os integrantes se revoltaram, dando início a uma briga no local. O proprietário foi esfaqueado nas costas.

O homem foi socorrido e levado para o HPS Platão Araújo. A arma do crime ainda foi encontrada no local, pelos policias militares. Como se não bastasse a agressão, a casa ainda foi incendiada, ainda não se sabe se propositalmente, ou por acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para combater as chamas. No local, o capitão Veranildo do Corpo Bombeiros deu detalhes do combate. “Fomos acionados para um incêndio em residência de dois pisos. Ao chegar montamos linha de combate, ainda havia fogo, mas agora já estamos no rescaldo. Observamos que não houve muitos danos na casa por conta do fogo, mas uma parte da estrutura metálica e o forro foi comprometida. Pelo fogo, ninguém ficou ferido”, detalhou. (MANAUS ALERTA)