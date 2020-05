Festa do Povo on-line do Caprichoso promove ação solidária

O Boi Caprichoso realizou, ontem, dia 01, seu primeiro ensaio para o Festival de Parintins on-line. A festa contou com uma ação solidária para ajudar as famílias carentes de Parintins. A cada camisa oficial do Boi vendida até domingo, dia 03, serão doados 3 quilos de alimentos para as famílias carentes de Parintins. A ação humanitária é uma iniciativa do Boi Caprichoso juntamente com a marca oficial das camisas do Bumbás de Parintins.

A promoção é exclusiva para quem comprar pelo site e além de beneficiar as famílias carentes de Parintins o torcedor ainda ganha uma máscara de prevenção ao COVID-19 e frete grátis para entrega da camisa em Manaus e Parintins. A camisa custa R$ 69,90.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, o momento é de ser solidário e ajudar aqueles mais carentes na cidade dos bois. “Que possamos arrecadar muitos alimentos para ajudar as nossas famílias parintinenses com o básico, neste momento de pandemia”, disse o presidente do boi Jender Lobato.

O presidente do Grupo Amazon Couros, Jefferson Canto, esclarece que há camisas nos modelos infantis, “babylook” e tradicionais. “Nós estamos com toda nossa operação de trabalho voltada para ajudar ao máximo a população amazonense e paraense, onde temos atuação, para que as pessoas possam estar protegidas e possam evitar o contágio com o corona vírus, por isso, estamos aliando a venda das camisas dos bumbás ao brinde da máscara e agora à doação para famílias realmente necessitadas de Parintins”, destacou Jefferson.

SENTIMENTO – Jefferson Canto falou também do sentimento envolvido na produção da camisa que tem a meta de ir além de vestir o torcedor do boi azul e branco. “A camisa oficial do Boi Caprichoso é um item de colecionador. Uma malha para guardar em local de destaque nos guarda roupas após o Festival de Parintins. Estamos entregando à nação azul e branca, em uma camisa, todo o sentimento de pertencimento e amor ao seu boi querido”, acrescentou Canto.