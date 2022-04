Festa do Cupuaçu também volta ao calendário cultural e turístico do AM

A Secretaria Municipal de Cultura e Eventos de Presidente Figueiredo confirmou a realização da festa do Cupuaçu 2022 e a Feira do Empreendedorismo que será realizada em agosto.

Segundo o Secretário, Mota Neto, a data foi escolhida para que haja tempo necessário de preparar as praças onde são realizada os eventos municipais, com as reformas e ajustes programados para serem concluídos no final de julho.

“Estamos cotando as atrações nacionais, mas garanto que será um evento grandioso, afinal de contas, estamos voltando ao normal de uma pandemia que sabemos que ainda existe, mas que aos poucos vamos vencendo, graças ao avanço da vacina”, disse Mota Neto, Secretário de Cultura e Eventos.

A última edição da festa do Cupuaçu foi em 2020 quando a pandemia cancelou diversos eventos e o mundo parou, voltando aos poucos a sua normalidade. Serão três dias de muita diversão aos visitantes, moradores e comerciantes que aguardam ansiosos pelo retorno da tradicional festa do município que acontece nas Praças da Cultura, Vitória e Corredeira do Urubuí durante o dia.

“A expectativa é de uma festa boa e com atrações nacionais da atualidade, já que vai realizar o evento com meses de atraso. Fora do nosso calendário de eventos, mas creio que a expectativa será de bons lucros pro comércio local. Que eles sigam o exemplo do município do Rio Preto que deu um show na sua última festa”, explicou Ivone Carneiro, dona de pousada.

Agora é aguardar a tão sonhada Festa do Cupuaçu que movimenta milhões em suas realizações, e também a entrega das famosas Praças de Alimentação que passarão por reformas para tornar Presidente Figueiredo ainda mais atrativa.

Com informações da assessoria