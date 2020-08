Festa clandestina deixa pelo menos 13 pessoas mortas no Peru

Desrespeitando as medidas de isolamento, pelo menos 13 pessoas morreram esmagadas ou asfixiadas em uma festa clandestina em Lima, capital do Peru. A confusão aconteceu na tentativa de fuga do local, quando os policiais agiram na tentativa de dispersar a aglomeração formada no Thomas Restobar na noite deste sábado (22).

Cerca de 120 pessoas estavam reunidas na casa noturna, localizada no distrito de Los Olivos, que funcionava de forma clandestina. Até o momento, estão confirmadas as mortes de 11 homens e 2 mulheres, outras seis pessoas ficaram feridas, três delas são policiais.

O Ministério do Interior informou que as pessoas ficaram presas ao tentar sair, todas de uma vez, pela única porta do estabelecimento. Muitas delas acabaram sendo pisoteadas ou esmagadas durante a confusão. Segundo a polícia, 23 pessoas foram detidas por desrespeitar as ordens isolamento social.

Em comunicado, o ministério garantiu que os policiais não utilizou armas ou gás para dispersar os participantes da festa, como confirmam os moradores da região que fizeram a denuncia.

O Peru é o terceiro país da América Latina com o maior número de casos da Covid-19, 27.453 pessoas morreram vítimas da doença. O país fica atrás somente do Brasil, que lidera o ranking e do México.

*Com informações da agência Reuters