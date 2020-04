Feriado de Tiradentes altera dias de drive-thru solidário da Prefeitura de Manaus

O feriado de Tiradentes fará com que, nesta semana, o drive-thru solidário funcione somente de quarta a sexta-feira, 22 a 24/4, de 9h às 13h, no estacionamento da Prefeitura de Manaus, avenida Brasil, Compensa, zona Oeste. O drive-thru faz parte da campanha #ManausSolidária, promovida pela Prefeitura de Manaus e coordenada pelo Fundo Manaus Solidária.

Os itens arrecadados no drive-thru são destinados a pessoas em situação de rua atendidas em três espaços de acolhimento mantidos pelo município e que são administrados pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

No Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), no Serviço de Acolhimento Amine Daou Lindoso (SAI Amine Daou) e no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci), em Aparecida, as pessoas em situação de rua podem se higienizar, trocar de roupas, fazer refeições e também recebem orientações sobre as formas de prevenção e os principais sintomas sobre o novo coronavírus.

De acordo com a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, apesar de todos os esforços coordenados pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e por todo o secretariado da Prefeitura de Manaus, se não houvesse a participação da sociedade muitas frentes de atuação ficariam sem cobertura, tendo em vista a grande demanda de atendimentos necessários em meio ao enfretamento a Covid-19.

“Nossa gratidão, de todos nós da Prefeitura de Manaus, àqueles que têm nos ajudado. Neste momento, estamos direcionando as doações para pessoas em situação de rua, porque sabemos que elas acabam sendo as mais vulneráveis por diversos motivos. Nós estamos contando com a solidariedade do povo de Manaus e agradecemos a todos que já participaram da nossa campanha #ManausSolidária. Quem pode ajudar, mas ainda não o fez eu peço, por favor, faça a sua doação”, reforçou.

A advogada Graziela Batista, 33, foi uma das dezenas de pessoas que passaram pelo drive-thru solidário na última semana e, conforme ela, o sentimento é de satisfação por poder ajudar a quem mais precisa, especialmente neste momento.

“Apesar de não poder dar muito, mas dar um pouco, eu acredito, que já faz a diferença. E ajudar com esse pouco já nos causa um sentimento de leveza, de compaixão. Saber que você pode ajudar o outro dá um sentimento enorme de satisfação”, afirmou.

Itens que podem ser doados

Podem ser doados no drive-thru solidário: produtos de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e outros itens de primeira necessidade. Sabonetes, escova de dentes, creme dental, absorvente e desodorante; roupas, calçados, roupas íntimas novas, toalhas de banho e fralda infantil; leite e alimentos em geral.

A campanha #ManausSolidária em atenção às pessoas em situação de rua é realizada em parceria com as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Saúde (Semsa), de Comunicação (Semcom), Casa Militar, Casa Civil e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).