Felipe Neto detona discurso de Jade: ‘Caridade não é moeda de troca’

Felipe Neto criticou discurso de Jade no "BBB 22". (Imagem: Reprodução)

Clima tenso entre os brothers dentro e fora da casa! Após a formação de um novo paredão no “BBB 22” (TV Globo), entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane, Felipe Neto usou as redes sociais para declarar torcida contra a influenciadora.

Segundo o youtuber, ele torcia para que Jade e Arthur continuassem na casa para manter a rivalidade, mas depois que a sister citou que doaria o dinheiro do prêmio a instituições em seu discurso de permanência, ele passou a torcer pela saída dela.

“Desculpa… usar doação do prêmio como MOEDA PRA PEDIR PRA FICAR no BBB é, pra mim, absolutamente inaceitável.”, afirmou ele.

Depois, ele reafirmou sua torcida para que influenciadora seja a eliminada da semana.

“Eu era terceira via nesse paredão porque Jade e Arthur geram entretenimento?mas depois do “me deixem na casa q vou doar o prêmio pra 5 instituições”, sou #FORAJADE com força total. Jogo baixo. Inaceitável.”, reforçou Felipe Neto.

