Felipe Neto detona Patrícia Abravanel após texto comparando Elon Musk a Noé

Felipe Neto não acreditou no discurso feito por Patrícia Abravanel para o empresário e bilionário Elon Musk. A apresentadora comparou o homem mais rico do planeta com Noé, personagem bíblico e responsável pela criação da arca.

Incrédulo, o youtuber detonou em sua rede social. “A moça comparou Elon Musk com Noé”, começou. “A melhor parte do discurso da Patrícia Abravanel é: ‘estudiosos dizem que nunca havia chovido na Terra antes’. Gente”, acrescentou.

Um perfil não perdeu a oportunidade e cravou: “Isso aí foi uma mensagem subliminar que ela mandou para a gente entender que ele está construindo uma arca espacial que vai mandar embora só os ricos para Marte e vai deixar os pobres aqui na Terra para se ferrar no fim do mundo que já está próximo. Só não vem quem não quer”.

Com informações do RD1 / Terra