Feirão Serasa Limpa Nome dá descontos de até 99% para quitar dívidas

Se você tem interesse em negociar e quitar suas dúvidas, aproveite a Semana do Varejo e Financeiras aberta pela Serasa. A ação teve início nesta segunda-feira, 8, e conta com a participação de 29 empresas da área de varejo e finanças que oferecem descontos de até 99% no valor total da dívida e de até 100% no abatimento de juros.

Outra vantagem é que a campanha inclui a possibilidade de acordo e quitação com universidades para quem está estudando e também para quem já formou e constituiu débitos com a instituição de ensino.

Veja quais são as empresas que oferecem até 85% de desconto:

Até 99% : Recovery

: Recovery Até 98% : Hoepers, Ativos

: Hoepers, Ativos Até 97% : Credsystem, Di Santinni

: Credsystem, Di Santinni Até 95% : Porto Seguro Cartões, Itapeva, FIDC Ipanema

: Porto Seguro Cartões, Itapeva, FIDC Ipanema Até 90% (só até quarta-feira, 10): Ponto Frio, Casas Bahia

(só até quarta-feira, 10): Ponto Frio, Casas Bahia Até 85%: Tenda, Anhanguera, Pitágoras, Unic, Unopar, entre outras

Como participar do Feirão da Serasa?

Os interessados em participar do Feirão da Serasa para conseguir negociar e quitar suas dívidas podem consultar gratuitamente os débitos em seu nome e ver as opções de negociação oferecidas pelas empresas no site Serasa Limpa Nome.

Além disso, também é possível negociar dívidas e as contas atrasadas ligando na Central de Atendimento 0800 591 1222. Não é cobrado nada nas ligações, o atendimento está disponível de segunda a domingo, das 08:00 às 22:00. As negociações vão até dia 14 de março, próximo domingo.