Feirão Limpa Nome oferece acordos com até 99% de desconto

No Brasil, número de devedores chega a R$ 62 milhões

O Amazonas tem mais de 1,4 milhão de cidadãos inadimplentes, segundo informações da Serasa divulgadas nesta terça-feira (16). Em média, no Estado, cada endividado está devendo R$ 3.574. Em todo o Brasil, o número de inadimplentes chega a 62 milhões.

Os endividados podem tentar renegociar suas dívidas durante o Feirão Limpa Nome, organizado pela Serasa, que acontece até 5 de dezembro. Mais de 100 empresas de diversos setores estão participando da ação, inclusive concessionárias que oferecem serviços essenciais como água, luz e telefone.

Algumas empresas oferecem a renegociação das dívidas com até 99% de desconto e opções de parcelamento sem juros. O consumidor que negociar e pagar acordos a partir de R$200, pelo aplicativo, receberá de volta R$50 na sua carteira digital Serasa

A edição do ano passado permitiu que aproximadamente 6 milhões de acordos fossem fechados e que vários brasileiros recomeçassem suas vidas com o tão sonhado nome limpo. Já para esse ano, a expectativa é que ainda mais brasileiros sejam beneficiados pela ação.

“Muitas pessoas estão inadimplentes e nem sequer sabem, por isso é importante reforçar que a consulta de dívidas para o consumidor ou sua empresa é gratuita nos canais oficiais da Serasa, e o Feirão é o melhor momento para quem busca oportunidades de pagamento que cabem no bolso com descontos que podem chegar a 99%”, explica Matheus Moura, gerente executivo da Serasa,

O Feirão Serasa Limpa Nome acontece até 5 de dezembro nos seguintes canais:

– Aplicativo Serasa, disponível no Google Play e na App Store

– No site www.feiraolimpanome.com.br

– Pelo WhatsApp 11 99575-2096

– Pelo 0800 591 1222

– Nas mais de 7 mil agências dos Correios (necessário levar documento original com foto)

*Com informações de G1