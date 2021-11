Feirão Limpa Nome começa hoje para renegociação de dívidas

Nesta terça-feira, dia 23, das 8h às 20h, Manaus recebe o Feirão Serasa Limpa Nome, que já possibilitou a renegociação de dívida para mais de 1,5 milhão de brasileiros. A tenda do feirão ficará no estacionamento do Amazonas Shopping até o próximo sábado, dia 27, sem precisar fazer agendamento, e possibilitará que o consumidor consulte os acordos disponíveis em seu CPF, com descontos especiais de até 99%.

A ação visa proporcionar a oportunidade de recomeço para o maior número de brasileiros. Pois, de acordo com o último levantamento feito pela Serasa em outubro, a Região Norte possui mais de 5,45 milhões de pessoas inadimplentes e no Amazonas são mais de 1,45 milhão de brasileiros que enfrentam dificuldades para conseguir crédito.

Segundo Nathalia Dirani, gerente de Marketing da Serasa, o Feirão Limpa Nome é uma oportunidade aguardada pelos brasileiros durante o ano todo e já está sendo o maior de toda a história, com número recorde de parceiros e pontos de tendas físicas para renegociação em todo o Brasil.

“As tendas físicas em seis regiões possibilitam que mais brasileiros sejam beneficiados pela ação e que possamos assim democratizar as condições do feirão para pessoas que encontram dificuldades para fechar o acordo de forma digital ou que preferem renegociar presencialmente. Escolhemos cada local pensando em fazer ainda mais parte desse momento na vida dos brasileiros, permitindo diversas formas de recomeço, de acordo com a realidade de cada um”, comenta.

Além das milhões de dívidas disponíveis para negociação, com descontos que podem chegar a 99%, durante o atendimento físico os consumidores poderão baixar o app da Serasa e aproveitar o grande diferencial da 26ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome: o “auxílio dívida”, que pagará R$ 50 na carteira digital da Serasa para qualquer pessoa que negociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, seja em uma ou várias dívidas somadas, através do aplicativo, até dia 30/11. O regulamento completo está disponível aqui.

Acessibilidade e segurança local

Os atendimentos nas tendas estarão disponíveis de terça (23) a sábado (27), sem agendamento. É obrigatório o uso de máscara e a apresentação de um documento oficial com foto. A renegociação pode ser feita somente pela pessoa portadora do documento e da dívida.

Todos os locais são de fácil acessibilidade, com área de atendimento preferencial para idosos, portadores de necessidades especiais, gestantes e pessoas com crianças de colo. Os protocolos sanitários também estão sendo seguidos para manter a segurança de visitantes e funcionários.

Além do atendimento nas tendas físicas, o Feirão Serasa Limpa Nome se estende até 5 de dezembro nos canais digitais oficiais da companhia e em mais de sete mil agências parceiras dos Correios (uma taxa de R$ 3,60 é cobrada para a consulta. Também é necessário levar documento original com foto).

Serasa Limpa Nome 2021 – tenda física Manaus:

Quando:

de 23 a 27 de novembro de 2021, das 8h às 20h

Endereço:

Shopping Amazonas (Av. Djalma Batista, 482 – Chapada, Manaus – AM, 69050-010)