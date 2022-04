Feirão do Pescado Semana Santa 2022 acontece de 13 a 15 de abril

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), irá realizar, nos dias 13, 14 e 15 de abril, mais uma edição do Feirão do Pescado especial da Semana Santa. Neste ano, a iniciativa acontecerá em três pontos da cidade, nas zonas norte, sul e centro-sul.

O Feirão do Pescado ocorrerá, simultaneamente, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, zona centro-sul; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte; e no Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga bola da Suframa), no bairro Crespo, zona sul.

Nos dias 13 e 14 de abril, o feirão funcionará das 6h às 18h. Já no feriado da Sexta-feira da Paixão (15/04), as feiras funcionarão das 6h ao meio-dia. Garantindo um pescado de qualidade a um preço justo para a população, o Feirão do Pescado ofertará peixes oriundos da piscicultura local.

O consumidor encontrará nas feiras pescado a partir de R$ 8,90 o quilo. Estarão à venda tambaqui fresco do tipo curumim, tambaqui fresco acima de 5kg, matrinxã inteira de 1kg e acima de 1kg, pirarucu fresco do tipo carcaça, filé de pirarucu, pirarucu do tipo ventrecha, pirarucu do tipo misto, pirarucu salgado, pirarucu seco, pirarucu salgado seco do tipo misto e pirarucu salgado fresco lombo.

“Neste período, em que tradicionalmente o consumo do peixe aumenta, o Governo do Amazonas, por meio da ADS, está garantindo aos piscicultores de Manaus e municípios adjacentes todo o apoio para a comercialização desse pescado. Com a garantia de que são produtos de qualidade e a um preço acessível à população”, ressaltou Michelle Bessa, presidente da ADS.

Além do Feirão do Pescado, as feiras de produtos regionais da ADS desses três pontos também estarão em funcionamento, no mesmo horário do feirão. Nestes locais, além do consumidor comprar o peixe, ele poderá garantir as frutas e hortaliças, direto do produtor rural.

Em 2021, o Feirão do Pescado especial Semana Santa movimentou aproximadamente R$ 1 milhão em pescado e produtos nas feiras, sendo beneficiados diretamente mais de 100 produtores e pescadores dos municípios do Amazonas. Para este ano, a meta é gerar de receita para os feirantes R$ 1,5 milhão nos três dias de Feirão.

