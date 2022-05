Feira ‘Me Encanta Manaus’ começa hoje no CSU do Parque 10 com várias atrações

Evento será gratuito de hoje (25) a domingo, e reunirá moda, gastronomia, artes e muita diversão para a criançada

Esta semana promete ser agitada lá no CSU do Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul da cidade. A Feira ‘Me Encanta Manaus’ vai reunir nomes da música como Guto Lima, Arlindo Neto, Leonardo Castelo, Xiado da Xinela, Garapa de Cana, Guitarrada e Nunes Filho, dentre outras atrações, de hoje (25) até domingo (29). O evento será gratuito e ocorrerá das 15h à meia-noite.

De acordo com os organizadores, a ‘Me Encanta Manaus’ terá uma vasta programação musical e reunirá 80 expositores. “Será a primeira oportunidade para alguns expositores que tentam se reerguer após esse período turbulento de pandemia, pelo qual ainda estamos passando. Teremos barracas expondo moda, artes, gastronomia, além dos espaços kids como a mini fazendinha e o parque de diversão. É um evento para toda a família”, disse a coordenadora da feira, Liliane Morato.

Música e folclore

A ‘Me Encanta Manaus’ vai ocorrer praticamente a uma semana do tradicional Festival Folclórico do CSU do Parque 10, e para esquentar o clima, o evento contará também com atrações do ritmo junino. “Nós vamos mesclar os ritmos e a cada noite apresentaremos dois grupos folclóricos. Só para se ter uma ideia, no primeiro dia teremos show especial dos bumbás Garantido e Caprichoso, representados respectivamente, por Leonardo Castelo e Arlindo Neto, mas também teremos atrações do bolero, do forró, muita música boa e para todos os gostos”, adiantou o coordenador Teco Botelho.

A Feira tem a assinatura da Curta Mais Eventos, será apresentada pelo radialista Erick Guimarães e conta com o apoio do Sebrae e do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Programação

Quarta-feira – 25/05

18h – Petha Lima

19h30 – Garantido e Caprichoso

20h – Garapa de Cana

21h30 – Pepê Fonam

22h30 – Forrozão Já Kero

Quinta-feira – 26/05

18h – Raquel Pimentel

19h30 – Mercenários na Roça

20h – Amigos da Boêmia

21h30 – Bruno Cruz

22h30 –Xiado da Xinela

Sexta-feira – 27/05

18h – Leninha Princesinha

19h – Mayco Rossi

20h – Funk na Roça

20h30 – Juventude na Roça

21h –Arlindo Neto

22h – Guitarrada e Nunes Filho

23h – Sidney Chenkel

Sábado – 28/05

18h – Kayza Marques

19h – Grupo Alegria

19h30 – Dança de Ritmos Furacão

20h – Meninos do Xote

21h30 –Banda Impacto

23h – Dinho Rabelo

Domingo – 29/05

18h – Joyce Reis

19h – Ciranda Tradicional do Parque 10

19h30 – Quadrilha Manto Azul

20h – Guto Lima

22h – Leonardo Castelo

Com informações da assessoria