Feira de produtos regionais apoia pequenos empreendedores no Shopping ViaNorte

Mais de 30 pequenos empreendedores são beneficiados com a feira de produtos regionais realizada, toda quinta e sexta-feira, das 14h às 20h, na entrada principal do Shopping Manaus ViaNorte, localizado na zona norte da cidade.

A feira é organizada pelo Instituto Mãos Que Criam Arte, Organização Não Governamental (ONG) que é apoiada e tem parceria com o shopping. Reúne pequenos produtores de Manaus e de alguns municípios do interior do Amazonas.

“Ter este espaço é muito importante para todos nós, podendo trazer ao shopping produtores familiares, dando mais visibilidade aos produtos, oferecendo também aos clientes do centro de compras a oportunidade de adquirirem itens preparados por pessoas da região”, explica um dos organizadores da feira, Jander Souza.

Os expositores não pagam nada para participar da feira e toda a renda, com a venda dos produtos, é revertida para eles. Na feira, os clientes encontram frutas, hortaliças e itens da gastronomia típica da região vindos da agricultura familiar, como tapioca feita na hora, além de peças de artesanato, brinquedos, artigos de beleza, roupas e acessórios, entre outros.

“A feira é sempre um sucesso, reunindo um grande público, já que aqui as pessoas encontram produtos diferenciados, de origem orgânica e tradicionais, que são de muito interesse da população que busca por produtos locais”, diz a gerente do shopping, Natalia Zerbini.

Ação especial no Dia das Mães

Para o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, dia 8 de maio, os organizadores da feira vão preparar uma atividade especial, com música ao vivo para os visitantes e sorteio de brindes.

“Mensalmente sorteamos brindes para os nossos clientes, que assim que compram itens da feira têm direito a participarem. Agora, com a data especial do Dia das Mães, vamos ter mais surpresas para quem visitar a feira nos dias que antecedem a comemoração”, conta Jander.

